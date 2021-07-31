Олимпиадa-2020
31.07.2021, 15:55

DELFI В ТОКИО | Жребий оказался беспощаден. Эпп Мяэ получила очень сложных соперниц в олимпийской сетке

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Jaan Martinson
Epp Mäe väänab Vassilissa Marzaliuki
Epp Mäe väänab Vassilissa Marzaliuki
EPA/Scanpix
Завтра Эпп Мяэ стартует в турнире по борьбе в весовой категории до 76 кг. Увы, жребий на Олимпийских играх в Токио не благоволил к эстонской спортсменке, выбрав ей самых трудных соперников.

Уже в первом раунде Мяэ встретится с чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, канадкой Эрикой Уибе. Три года назад именно представительница Северной Америки преградила эстонке путь к медалям чемпионата мира, выиграв схватку за третье место со счетом 4:0.

Если первый соперник окажется по силам, то во втором круге Мяэ ждет, по всей видимости, японка Хироэ Минагава (в девичестве — Судзуки), выигравшая серебро на последнем чемпионате мира в 2019 году и бронзу на двух предыдущих чемпионатах мира. В матче за третье место в 2017 году Минагава победила Мяэ 6:0.

Если Мяэ все-таки окажется сильнее и доберется до полуфинала, то ей, вероятно, придется встретиться либо с четырехкратным призером чемпионата мира белоруской Василисой Марзалюк, либо с чемпионкой мира 2014 года (тогда она выступала в категории до 69 кг) немкой Алин Роттер-Фокен. Ни та, ни другая соперница — не подарок.

Эпп Мяэ начнет свой путь к медалям в воскресенье 1 августа ранним утром.

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