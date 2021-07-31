Экономист: в розничной торговле наблюдается бум(1)
По сравнению с другими странами Евросоюза Эстония по росту объёма розничной торговли за последние пять лет со средним показателем 3% входит в первую треть сильнейших стран. В Финляндии также средний пятилетний рост продаж компаний розничной торговли приближается к 3 процентам. Из стран Балтии в Литве рост был значительно выше, чем в Эстонии.
Рост розничной торговли оказался сильным и без иностранных туристов
Столь сильный рост розничной торговли в Эстонии в первой половине этого года был тем более значительным, что он в основном связан с потреблением местного населения. С апреля количество размещённых здесь иностранных туристов увеличилось, но в апреле и мае их количество составило всего 6% по сравнению с 2019 годом. В годы, предшествовавшие пандемии, доля расходов нерезидентов в общем частном потреблении составляла почти 12%, а её снижение сказалось и на розничной торговле.
Росту объёма продаж компаний розничной торговли способствовали повышение чувства уверенности людей, рост заработной платы и покупательной способности, уменьшение возможностей для расходов за рубежом и, как следствие, рост вкладов, а также более высокие инфляционные ожидания.
Чувство уверенности потребителей в Эстонии улучшилось, но до уровня, предшествовавшего пандемии, пока далеко
Хотя люди все чаще совершают покупки через электронные каналы, увеличение их передвижения способствовало росту розничных продаж. Отчёт Google показывает, что в Эстонии в торговых и развлекательных заведениях передвижения людей значительно превысили контрольные уровни как прошлого лета, так и периода до пандемии. В то же время чувство уверенности потребителей в Эстонии в этом году улучшилось, но до уровня, который был до пандемии, ещё далеко. Чувство уверенности в розничной торговле также улучшилось в последние месяцы и уже достигло уровня, предшествовавшего пандемии. Чувство уверенности в экономике в целом выросло до уровня 14-летней давности, то есть до значений середины 2007 года.
Продолжается быстрый рост вкладов, но портфель вкладов распределяется очень неравномерно
Пик роста депозитов физических лиц, вероятно, пришёлся на март этого года, но всё же в июне рост был очень сильным — 16% в годовом исчислении и даже 20% по депозитам до востребования. Депозиты до востребования в июне были более чем на 2 миллиарда евро выше, чем в начале прошлого года. Это около 15% от общего частного потребления, частью которого является розничная торговля. При этом следует учитывать, что портфель депозитов физических лиц распределён очень неравномерно. Доля клиентов с крупными депозитами очень мала, но по объёму они занимают большую долю в общем портфеле депозитов физических лиц. И наоборот, доля людей с небольшими депозитами среди вкладчиков высока, но сумма этих вкладов в общем депозитном портфеле очень мала. Такое распределение депозитов показывает, что деньги, накопленные на депозитах, скорее всего, пойдут в большей степени на путешествия, услуги, недвижимость, инвестиции и товары длительного пользования, а не на потребительские товары в розничной торговле, поскольку чувство уверенности и мобильность людей продолжают расти. При этом с сентября из второй пенсионной ступени будет выведен почти миллиард евро, что составляет 8% годового объёма частного потребления. Часть этих денег пойдёт на потребление, в том числе в розничную торговлю.
Рост инфляционных ожиданий людей может ускорить рост заработной платы и увеличить потребление
Наряду с ускорением инфляции, резко возросли инфляционные ожидания населения, что, в свою очередь, может ускорить рост заработной платы и увеличить потребление. Однако рост заработной платы также будет ускорен за счёт повышения экономической активности и улучшения экономического положения компаний, а также в связи с растущей нехваткой рабочей силы. Хотя в этом году рост цен ускорится, рост заработной платы должен его опередить и обеспечить повышение покупательной способности населения. По состоянию на конец июля этого года зарегистрированных безработных немного меньше, чем год назад, но больше, чем в 2019 году. Безработица снижается, и увеличение числа занятых также увеличивает покупательную способность людей, что отражается и на розничной торговле.
Вторая половина этого года должна предложить возможности роста для розничной торговли
Доля розничной торговли в общей добавленной стоимости, созданной в экономике, составляет всего около 5%, но развитие этой отрасли и спрос намного больше влияют экономику в целом. Во второй половине года риск эскалации распространения коронавируса и связанные с этим ограничения могут отрицательно сказаться на перспективах роста розничной торговли, но есть надежда, что увеличение доли вакцинированных людей смягчит этот негативный эффект. Хотя ограничения в начале весны отрицательно сказались на некоторых розничных предприятиях, как мы уже видели, общий рост розничной торговли был значительным. В целом, вторая половина этого года, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев, должна быть благоприятной для розничной торговли и открывать возможности для роста.