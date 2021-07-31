Экономист: в розничной торговле наблюдается бум

Хотя люди все чаще совершают покупки через электронные каналы, увеличение их передвижения способствовало росту розничных продаж. Отчёт Google показывает, что в Эстонии в торговых и развлекательных заведениях передвижения людей значительно превысили контрольные уровни как прошлого лета, так и периода до пандемии. В то же время чувство уверенности потребителей в Эстонии в этом году улучшилось, но до уровня, который был до пандемии, ещё далеко. Чувство уверенности в розничной торговле также улучшилось в последние месяцы и уже достигло уровня, предшествовавшего пандемии. Чувство уверенности в экономике в целом выросло до уровня 14-летней давности, то есть до значений середины 2007 года.

Столь сильный рост розничной торговли в Эстонии в первой половине этого года был тем более значительным, что он в основном связан с потреблением местного населения. С апреля количество размещённых здесь иностранных туристов увеличилось, но в апреле и мае их количество составило всего 6% по сравнению с 2019 годом. В годы, предшествовавшие пандемии, доля расходов нерезидентов в общем частном потреблении составляла почти 12%, а её снижение сказалось и на розничной торговле.

По сравнению с другими странами Евросоюза Эстония по росту объёма розничной торговли за последние пять лет со средним показателем 3% входит в первую треть сильнейших стран. В Финляндии также средний пятилетний рост продаж компаний розничной торговли приближается к 3 процентам. Из стран Балтии в Литве рост был значительно выше, чем в Эстонии.

Пик роста депозитов физических лиц, вероятно, пришёлся на март этого года, но всё же в июне рост был очень сильным — 16% в годовом исчислении и даже 20% по депозитам до востребования. Депозиты до востребования в июне были более чем на 2 миллиарда евро выше, чем в начале прошлого года. Это около 15% от общего частного потребления, частью которого является розничная торговля. При этом следует учитывать, что портфель депозитов физических лиц распределён очень неравномерно. Доля клиентов с крупными депозитами очень мала, но по объёму они занимают большую долю в общем портфеле депозитов физических лиц. И наоборот, доля людей с небольшими депозитами среди вкладчиков высока, но сумма этих вкладов в общем депозитном портфеле очень мала. Такое распределение депозитов показывает, что деньги, накопленные на депозитах, скорее всего, пойдут в большей степени на путешествия, услуги, недвижимость, инвестиции и товары длительного пользования, а не на потребительские товары в розничной торговле, поскольку чувство уверенности и мобильность людей продолжают расти. При этом с сентября из второй пенсионной ступени будет выведен почти миллиард евро, что составляет 8% годового объёма частного потребления. Часть этих денег пойдёт на потребление, в том числе в розничную торговлю.

Рост инфляционных ожиданий людей может ускорить рост заработной платы и увеличить потребление

Наряду с ускорением инфляции, резко возросли инфляционные ожидания населения, что, в свою очередь, может ускорить рост заработной платы и увеличить потребление. Однако рост заработной платы также будет ускорен за счёт повышения экономической активности и улучшения экономического положения компаний, а также в связи с растущей нехваткой рабочей силы. Хотя в этом году рост цен ускорится, рост заработной платы должен его опередить и обеспечить повышение покупательной способности населения. По состоянию на конец июля этого года зарегистрированных безработных немного меньше, чем год назад, но больше, чем в 2019 году. Безработица снижается, и увеличение числа занятых также увеличивает покупательную способность людей, что отражается и на розничной торговле.

Вторая половина этого года должна предложить возможности роста для розничной торговли

Доля розничной торговли в общей добавленной стоимости, созданной в экономике, составляет всего около 5%, но развитие этой отрасли и спрос намного больше влияют экономику в целом. Во второй половине года риск эскалации распространения коронавируса и связанные с этим ограничения могут отрицательно сказаться на перспективах роста розничной торговли, но есть надежда, что увеличение доли вакцинированных людей смягчит этот негативный эффект. Хотя ограничения в начале весны отрицательно сказались на некоторых розничных предприятиях, как мы уже видели, общий рост розничной торговли был значительным. В целом, вторая половина этого года, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев, должна быть благоприятной для розничной торговли и открывать возможности для роста.