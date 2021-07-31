В Ласнамяэ сегодня пройдут экстремальные соревнования по прыжкам на велосипедах

”В последние годы мы с единомышленниками заметно обновили дёрт-парк на Катлери. Теперь там есть и специальная учебная линия, которая подойдет для велосипедистов любого уровня, пока не имеющих опыта экстремальных прыжков. А сегодня все желающие могут прийти посмотреть на выступление более опытных спортсменов”, — сказал один из организаторов мероприятия Katleri Dirt Jam 2021, представитель клуба Estonian Freeride Guild Денис Михалюк.

Мероприятие Katleri Dirt Jam начнется в 17:00. Спортсмены, выполнившие лучшие трюки, получат призы. Также будет награжден автор лучшего падения. Дёрт-парк на Катлери существует уже почти на протяжении десяти лет, но долгие годы был заброшен и был восстановлен в 2019 году.

”Мы рады, что расположенный на склоне Ласнамяэ дёрт-парк Катлери, или иными словами трасса для выполнения прыжков и трюков на горных велосипедах — это первое в своем роде официальное спортивное сооружение в Таллинне. Естественно, при выполнении подобных трюков следует соблюдать необходимые меры предосторожности”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Управа района Ласнамяэ поддерживает проведение Katleri Dirt Jam 2021.