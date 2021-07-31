ОИ-2020 | Беларусь взяла первое золото в Токио. Чемпион подписывался за режим Лукашенко

В финале каждому батутисту уже давалось только по одной попытке. Одним из первых неудачно выступил россиянин Андрей Юдин — второй в мировом рейтинге — не набравший даже 59 баллов. Зато весомую заявку на победу вскоре сделал титулованный китаец, четырехкратный призер Олимпиад Дон Дон, выбивший 61.235.

Однако дебютант Олимпиады Литвинович набрал лучшие среди всех 61.715 балл, по мнению судей, выполнив самую сложную программу (18.200). Напомним, что в Рио золото в этом виде программы также было у белорусов — его завоевал Владислав Гончаров.

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