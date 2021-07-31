За сутки в Эстонии выявлено 249 случаев заражения коронавирусом

Из прибавившихся за сутки зараженных 79,5% — невакцинированные, 4,8% — с незаконченной вакцинацией и 15,7% с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 103 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 70 в Таллинне, где выявили случаи заражения во всех районах, но больше всего в Ласнамяэ (18).

В Тартумаа прибавилось 30, в Вильяндимаа — 18, в Пярнумаа — 17, в Ида-Вирумаа и Вырумаа — по 16, в Пылвамаа и на Сааремаа — по 10, в Ярвамаа — пять, в Ляэне-Вирумаа, Рапламаа и Валгамаа — по три и в Йыгевамаа и Ляэнемаа — по два новых случая заражения. Новых случаев заражения не обнаружено только на Хийумаа. В 11 случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 131,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 3,9%.

За сутки в больницах открыли семь новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 40 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 63 года, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 24 человека (60%). Смертельных случаев за сутки не прибавилось.

За сутки ввели 5 146 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 637 061 человеку, курс вакцинации завершен у 561 104 человек. Охват людей старше 70 лет как минимум одной дозой вакцины — 69,2%. В возрастной группе 70+ более 65% вакцинированы во всех уездах, за исключением Харьюмаа (64%) и Ида-Вирумаа (43,2%).

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