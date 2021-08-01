01.08.2021, 12:20
Мы близки к точке невозврата. Метеоролог из Латвии о том, что стоит за аномальной жарой(2)
Pixabay
Прошедший июнь был самым жарким за вековую историю метеонаблюдений Латвии. То же самое произошло в Северной Америке и Африке. Канадский город Литтон поставил национальный температурный рекорд и на следующий день сгорел в лесном пожаре. При этом Земля находится в солнечном цикле похолодания. Что происходит с погодой? Этот ад с нами навсегда? Начальник отдела климата и численного моделирования Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Светлана Анискевич объясняет, что происходит и чего ждать от погоды в будущем.