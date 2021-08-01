Мы близки к точке невозврата. Метеоролог из Латвии о том, что стоит за аномальной жарой

Погода — это когда ты открываешь шкаф и выбираешь, что сегодня надеть на улицу: трусы или кальсоны? А климат — это когда ты смотришь, какая стопка толще, трусов или кальсонов. Так шуточно сравнивают два понятия метеорологи. Похоже, что чем дальше, тем больше шансов для разорения торговцев кальсонами и иным теплом, зато производители и продавцы вентиляторов и кондиционеров сегодня потирают руки.

Скорость глобального потепления опережает все прогнозы. В Латвии температура воздуха за 30 лет выросла на 0,7 градуса, а количество осадков увеличилось на 40 мм. Если темп не снизится, то изменения могут быть весьма драматичными, что повлияет на все сферы нашей жизни.

Эксперты считают, что увеличение количества "тропических ночей", когда температура воздуха не опускается ниже плюс 20 градусов, крайне опасно для здоровья. Обычно во сне температура тела естественным образом падает — такое остывание крайне важно для организма. Жаркие ночи вызывают тепловой стресс, когда человек не может без кондиционера отдохнуть. Волны тепла особенно смертоносны, когда температура повышается резко. Большинство случаев тепловых ударов происходят в первых три дня тепловой волны, считают врачи — организм просто не успевает акклиматизироваться.