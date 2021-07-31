31.07.2021, 08:20
ОИ-2020 | Великая вывела россиянок в финал командного фехтования на саблях(1)
Фото: Zhang Hongxiang/XinHua
Женская сборная Российского олимпийского комитета вышла в финал командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио.
В полуфинале россиянки разгромили команду Кореи - 45:26. Причем основной вклад внесла вице-чемпионка личного турнира Софья Великая, выигравшая все три своих поединка с общим счетом 15:4.
Соперницами Софьи Великой, Софьи Позднаковой и Ольги Никитиной будут француженки, в драматичном полуфинале взявшие верх над итальянской командой 45:39. Интересно, что по ходу матча преимущество французской команды достигало 16 очков, но Микела Баттистон сумела всего за один микроматч отыграть 13 из них. Увы, другие итальянки не сумели поддержать порыв соотечественницы - и теперь Италия будет бороться с Кореей за бронзу.
В четвертьфинале россиянки победили команду Японии - 45:34.