ОИ-2020 | Великая вывела россиянок в финал командного фехтования на саблях

Соперницами Софьи Великой, Софьи Позднаковой и Ольги Никитиной будут француженки, в драматичном полуфинале взявшие верх над итальянской командой 45:39. Интересно, что по ходу матча преимущество французской команды достигало 16 очков, но Микела Баттистон сумела всего за один микроматч отыграть 13 из них. Увы, другие итальянки не сумели поддержать порыв соотечественницы - и теперь Италия будет бороться с Кореей за бронзу.