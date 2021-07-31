В Эстонии прекращается действие ограничений из-за пожароопасного периода

Сегодня, 31 июля, прекращают действовать ограничения в нескольких уездах, связанные с пожароопасным периодом. Спасательный департамент подчёркивает, что несмотря на то, что пожароопасный период завершается, сжигание сухой травы запрещено круглый год. Также важно помнить, что как при разведении костра, так и при использовании гриля в лесу, на открытой местности и во дворе своего дома нужно по-прежнему соблюдать основные правила пожарной безопасности.

”Погода сейчас собирается быть дождливой, но всё равно нужно помнить, что и маленькая ошибка может привести к трагичным последствиям”, — сказала эксперт отдела превенции Сандра Репп. ”Дождливая погода не исключает правила, что костёр можно разводить только на невоспламеняемой поверхности, не менее чем в полуметре от костра должно быть чисто, в костре можно сжигать только чистую древесину, картон или бумагу, костёр нельзя разводить в ветреную погоду и обязательно нужно считаться с направлением ветра, чтобы искры не попали на здания и деревья. Также огонь нельзя оставлять без присмотра, а под рукой всегда должны быть первоочередные средства для тушения огня”, — добавила Репп. Стоит не забывать и о том, что брошенный окурок от сигареты или искра от моторно-транспортного средства могут начать масштабный пожар.