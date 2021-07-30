ФОТО | Рейсовый автобус Lux Express с пассажирами вылетел с дороги и опрокинулся

В автобусе находились 43 человека, никто серьезных травм не получил. Двух пассажиров увезли на медицинский осмотр в больницу, остальные отделались царапинами.

Люди были доставлены на близлежащую заправку, куда за ними приехал запасной автобус, и они продолжили свою поездку.

К настоящему моменту известно, что водитель был трезв.

Автобус вышел в 17.55 из Курессааре в сторону Таллинна, несчастье случилось в 20.56

"Авария произошла на въезде в Лихула, сразу же после того, когда автобус свернул на проходящее по Лихула узкое Таллиннское шоссе. Шел сильный дождь, который сделал дорожные условия крайне тяжелыми", - пояснил руководитель Lux Express Ингмар Роос.

"Согласно показаниям водителя, автобус отклонился на край дороги, а поскольку обочина была узкой, то автобус соскользнул в кювет. Скорость автобуса перед аварией составляла 22 км/ч", - добавил Роос.

Lux Express направил за пассажирами запасной автобус, который прибыл на место в 21.30 и забрал пассажиров с багажом для доставки их в Таллинн.

Транспортное предприятие приносит всем пассажиром извинения за инцидент, а также свяжется с каждым персонально.