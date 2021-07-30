Новости Эстонии
30.07.2021, 22:04

ГРАФИК | Подавляющее большинство новых инфицированных — непривитые. Но доля вакцинированных всё же превышает 10%

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Мари Ээсмаа
Argo Ingver/Ekspress Meedia
Среди заражающихся COVID-19 жителей Эстонии преобладают (80%) люди, не прошедшие вакцинацию, но полную защиту от коронавируса не имеют и сделавшие прививку люди.

На прошлой неделе среди заразившихся привитые составили 12%. Начиная с конца июня доля вакцинированных среди вновь инфицированных каждую неделю превышала 10% (за исключение второй недели июля, когда таковых было 7%).

После июньских праздников, привитые составили среди заразившихся целых 15%.

Как пояснила Delfi член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер, это объясняется распространением штамма "дельта", против которого вакцина имеет меньшую эффективность.

В то же время она отметила, что прививка предотвращает тяжелое течение болезни.

"Никогда ни одно средство не дает 100-процентную эффективность. Это как и в случае с ремнем безопасности, который не защищает всех людей от травм или смерти в 100% случаев ДТП. И у вакцины тоже есть свои пределы", — сказала Йоллер.

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