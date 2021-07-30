ГРАФИК | Подавляющее большинство новых инфицированных — непривитые. Но доля вакцинированных всё же превышает 10%(62)
На прошлой неделе среди заразившихся привитые составили 12%. Начиная с конца июня доля вакцинированных среди вновь инфицированных каждую неделю превышала 10% (за исключение второй недели июля, когда таковых было 7%).
После июньских праздников, привитые составили среди заразившихся целых 15%.
Как пояснила Delfi член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер, это объясняется распространением штамма "дельта", против которого вакцина имеет меньшую эффективность.
В то же время она отметила, что прививка предотвращает тяжелое течение болезни.
"Никогда ни одно средство не дает 100-процентную эффективность. Это как и в случае с ремнем безопасности, который не защищает всех людей от травм или смерти в 100% случаев ДТП. И у вакцины тоже есть свои пределы", — сказала Йоллер.