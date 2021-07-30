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30.07.2021, 21:03
ФОТО | В Мустла произошел пожар в старом молочном комбинате
В поселке Мустла (
Вильяндиский уезд
) произошел пожар в пристройке старого молочного комбината. От нее остались лишь стены.
Сообщение о пожаре поступила в 14.48. Информации о пострадавших нет.
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