СПИСОК | В каждом уезде начинает работу минимум один кабинет для вакцинации без предварительной записи. В Таллинне их четыре

Чтобы повысить темпы вакцинации и гарантировать, чтобы у каждого человека было бы хотя бы одно постоянное место вакцинации от Covid-19 в своем уезде в дополнение к временным пунктам вакцинации, на следующей неделе в каждом уезде откроются кабинеты вакцинации. Записаться на вакцинацию можно через общегосударственную дигирегистратуру, но во всех кабинетах будут ожидаться все желающие и без предварительной регистрации. Согласно первоначальному плану кабинеты будут открыты до конца сентября.

На сегодняшний день часы работы кабинетов утверждены в 13 уездах. Кабинеты вакцинации на Сааремаа и Хийумаа также будут открыты со следующей недели, но точное время будет объявлено в начале следующей недели.

Все кабинеты вакцинации открыты не менее пяти дней в неделю, из которых один день — выходной во всех уездах. Кабинеты вакцинации открыты восемь часов в сутки.

Вакцинация против Covid-19 доступна для всех людей в возрасте от 12 лет. Все кабинеты вакцинации ожидают людей как через регистрацию, так и в порядке живой очереди.

Информация о вариантах вакцинации доступна на интернет-сайте www.vaktsineeri.ee и по инфотелефону 1247. Время вакцинации можно забронировать на интернет-сайте общегосударственной дигирегистратуры www.digilugu.ee или по инфотелефону 1247.

Места и время работы кабинетов вакцинации начиная с 02.08.2021 можно уточнить ЗДЕСЬ.

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