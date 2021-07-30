Госкомиссия дала рекомендации по прививкам для переболевших COVID-19: какими должны быть сроки и вакцины?

"Члены комиссии по-прежнему считают, что переболевшие коронавирусом должны вакцинироваться одной дозой и желательно на шестой месяц после выздоровления. Медицинских показаний для двух инъекций нет", — сказала советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел, член комиссии по иммунопрофилактике Кярт Сыбер.

При этом переболевшие коронавирусом могут въехать в некоторые страны только со справкой о полном курсе вакцинации. Эксперты комиссии согласились с тем, что в случае крайней необходимости после перенесения COVID-19 допустимо делать вторую прививку, пишет rus.err.

\Эксперты считают, что в таком случае вторую прививку следует делать вакцинами мРНК, то есть Pfizer или Moderna. Переболевшие могут делать вторую прививку позднее обычного перерыва между двумя дозами.

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