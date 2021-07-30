30.07.2021, 18:26
Столичные власти предупреждают: автовладельцам нужно проявить бдительность!(1)
Foto: Tiit Blaat
Согласно прогнозу метеослужбы, в пятницу и субботу ожидается сильный ветер, в связи с чем автовладельцам рекомендуется припарковать автомобили в местах, где на транспортное средство не могут упасть деревья и крупные ветви.
Автовладельцам рекомендуется припарковать автомобиль по возможности безопасно — вдали от деревьев, которые могут упасть, строительных площадок, а также мест, где могут опрокинуться ограждения, рекламные щиты и другие объекты.
Также рекомендуется критически оценить свой участок недвижимости и его окрестности. Необходимо закрепить все предметы, которые может снести с места сильный ветер — мусорные баки, батуты и пр. Также стоит осмотреть навесы, ограждения и строительные леса.
Согласно прогнозу Государственной службы погоды, в пятницу и субботу в Таллинне и пригородах будет дуть ветер юго-западного и восточного направлений, его скорость будет составлять 5-15 м/сек, порывы местами до 21 м/сек.