Столичные власти предупреждают: автовладельцам нужно проявить бдительность!

Автовладельцам рекомендуется припарковать автомобиль по возможности безопасно — вдали от деревьев, которые могут упасть, строительных площадок, а также мест, где могут опрокинуться ограждения, рекламные щиты и другие объекты.

Также рекомендуется критически оценить свой участок недвижимости и его окрестности. Необходимо закрепить все предметы, которые может снести с места сильный ветер — мусорные баки, батуты и пр. Также стоит осмотреть навесы, ограждения и строительные леса.

Согласно прогнозу Государственной службы погоды, в пятницу и субботу в Таллинне и пригородах будет дуть ветер юго-западного и восточного направлений, его скорость будет составлять 5-15 м/сек, порывы местами до 21 м/сек.