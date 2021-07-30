Трое кубинцев пытались на матрасах переплыть из России в Эстонию

"В относительной близости от государственной границы Российской Федерации сотрудниками Пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь".

"Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрацы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения", — информируют российские пограничники.

Задержанных поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Они привлечены к административной ответственности и будут выдворены с территории РФ, передает РИА Новости.