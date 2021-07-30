30.07.2021, 17:48
Полиция просит помощи в поисках пропавшего Николая(1)
PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 67-летнего Николая, который покинул в конце июня место своего временного проживания и до сих пор не вернулся.
Из своего временного жилища в Локса Николай ушел рано утром 29 июня. У него нет с собой ни мобильного телефона, ни документов. И ранее мужчина пропадал, никому ничего не говоря о своих планах.
Состояние здоровья Николая внушает опасения, ему может потребоваться медицинская помощь.
Приметы мужчины: рост около 160 см, короткие седые волосы, среднего телосложения. Был одет в черную куртку, серые тренировочные брюки и серую футболку.
Полиция просит всех, кто видел Николая или обладает информацией о его местонахождении, связаться с полицией (irina.maloseva@politsei.ee, тел 612 5311) или позвонить по телефону 112.