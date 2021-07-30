В среднем по Эстонии вакцинировано 57% взрослого населения. Смотрите, кто впереди и кто - в отстающих

По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, при сохранении нынешних темпов достичь 70%-го охвата взрослого населения Эстонии к началу осени, то есть к 22 сентября, возможно.

”За последние 10 дней было введено более 31 000 защитных инъекций, а в общей сложности — почти 60 000. Заданный темп стоило бы еще повысить, и этим усиленно занимается министерство, рабочая группа, медицинские учреждения, семейные врачи и медсестры, местные самоуправления и частный сектор. В первой половине августа будет организовано дополнительное обучение тех медицинских работников, которые еще не имеют права проводить иммунизацию, что позволит быстро увеличить число вакцинаторов на сотни человек, а также лучше подготовить нас к периоду ревакцинации”, — сказал Кийк.

Для повышения доступности вакцинации со следующей недели все уездные больницы открывают кабинеты, в которые можно будет обратиться за прививкой без предварительной записи.

Кроме того, постоянно расширяется охват мобильных подразделений по всей Эстонии — защитную инъекцию можно получить в пяти вакцинобусах, выезды организуют также медицинские учреждения; желающие могут вакцинироваться в народных домах и торговых центрах.

На этой и следующей неделях таких пунктов будет больше 40. Информацию о т.н. экспресс-вакцинации можно получить на сайте www.vaktsineeri.ee/ru и по государственному справочному номеру 1247.

”По-прежнему можно заранее забронировать номерок и вакцинироваться, не ожидая в живой очереди”, — добавил глава координационной рабочей группы по вакцинации против COVID-19 Марек Сеэр. ”На ближайшие недели в электронной регистратуре больше 10 000 свободных номерков, привиться можно в любом уезде страны. Номерок можно получить по адресу www.digilugu.ee, по номеру 1247 или через регистратуру медучреждения. Растет также число семейных врачей, которые возобновили вакцинацию. Многие из них принимают пациентов, зарегистрированных у других семейных врачей”.