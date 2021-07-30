ФОТО и ВИДЕО Delfi | Эстонская полиция помогает Литве в задержании беженцев, литовский министр середчно благодарит Эстонию

В четверг во время патрулирования границы руководитель ESTPOL5 Тейли Пийскоппель и пограничник Робертас Мазюкас получили сообщение от коллег о задержании четырех мигрантов.

Их задержали около литовско-белорусского КПП. По словам Тейли Пийскоппель, все мигранты родом из Африки.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте посетила заставу Службы охраны госграницы в Друскининкай, где эстонское подразделение полиции ESTPOL5. Билотайте выразила благодарность Эстонии за помощь.

“Это настоящее испытание, нужно справиться с чрезвычайной ситуацией. Надеюсь, вместе с Эстонией и другими европейскими странами мы найдём лучшее решение”, — сказала Билотайте руководителю ESTPOL5 Тейли Пийскоппель.

“Я хочу поблагодарить Эстонию. Это была первая страна, министр которой позвонил мне и спросил, нужна ли помощь”, — прокомментировала RusDelfi министр, которая согласилась принять помощь Эстонии. По ее словам, помощь от Эстонии поступила очень быстро.

10 июля эстонское подразделение полиции ESTPOL5 приступило к работе в Литве. Состоящее из 10 человек подразделение ESTPOL5 дислоцировано на южной границе Литвы в районе города Друскининкай.