Трагическое ДТП на Лаагна теэ: обе стороны обжаловали приговор

Напомним, что в мае Харьюский уездный суд приговорил одного из участников аварии Ису Халилова к 10 годам лишения свободы, второму участнику дела Вячеславу Калашникову назначили наказание в виде трех лет тюремного заключения.

Окружной прокурор Диана Хелила в своей апелляционной жалобе просит назначить Халилову и Калашникову наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Защитник Халилова, присяжный адвокат Владимир Садеков просит окружной суд переквалифицировать статью обвинения, а в качестве альтернативы просит назначить ему более мягкое наказание — не более пяти лет тюремного заключения.

Защитник Калашникова, присяжный адвокат Дмитрий Школяр настаивает на полном оправдании своего клиента.

Таллиннский окружной суд пока не назначил дату рассмотрения апелляций.

Согласно обвинительному заключению, во второй половине дня 20 июня 2020 года обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна теэ, где и произошла трагедия.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая достигла 190–200 километров в час.

Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в двигавшуюся спереди автомашину Volvo. В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем.

Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина. Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины.

В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, четыре человека были госпитализированы. Одна из пострадавших (57-летняя женщина) скончалась в июне 2021 года.