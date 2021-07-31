Хельме сформулировал главный вопрос выборов: с Кылвартом или без Кылварта

Март Хельме сказал, что основная цель EKRE на местных выборах — любой ценой отправить Центристскую партию в оппозицию. Этим он оказал услугу всем партиям, идущим на выборы в Таллинне, потому что сформулировал по сути главный вопрос выборов: станет Кылварт следующим мэром или нет.

Сегодня ясно, что настоящего идеологического противостояния на местных выборах не будет. Все партии, несомненно, являются сторонниками, так называемой зеленой повестки — они будут соревноваться только в том, насколько резко и радикально должен произойти зеленый поворот. С этим согласны даже EKRE и ”Отечество”, хотя в то же время они стараются поддерживать связь со своими чуть более скептически настроенными к зеленой повестке избирателями.

Городская политика в области велосипедного движения также не станет главной темой выборов. В конце концов, никто не оспаривает необходимость строительства велодорожек и поощрение передвижения на велосипеде. Вероятно, наиболее ”зеленые” кандидаты начнут полемизировать о том, какую зарубежную практику Таллинн должен перенять, будь то мусорки для велосипедистов, популяризация грузовых велосипедов и тому подобное. Вероятно, мы близки к компромиссу, согласно которому все, включая убежденных автолюбителей и пешеходов, выиграют от хорошей инфраструктуры для велосипедистов.

Вряд ли можно ожидать мировоззренческих дебатов по поводу основных инвестиционных планов нынешних городских властей, таких как реконструкция Горхолла, строительство Таллиннской больницы и олимпийского бассейна в Ласнамяэ. Нюансы этих проектов можно обсуждать, но это не меняет главного — эти проекты необходимо реализовать.