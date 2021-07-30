Правительство ввело обязательное ношение масок в общественном транспорте без рекомендации научного совета

В направленном правительству письме научный совет дал рекомендацию сделать ношение масок в закрытых помещениях (в том числе и в общественном транспорте), где невозможно держать социальную дистанцию, рекомендательным (добровольным).

Научный совет направляет правительству свои рекомендации еженедельно. На этой неделе ношение масок не было сочтено первостепенно важным.

Правда, полного консенсуса в совете по этому вопросу, как призналась профессор математики Тартуского университета Криста Фишер, не было.

Наиболее скептическую позицию здесь занимает профессор ТУ микробиолог Андрес Меритс.

"Мой опыт подсказывает, что ограничительные меры рекомендательного характера работают в Эстонии так же хорошо, как рекомендательная скорость или рекомендательный подоходный налог", — сказал ученый.

Он отметил, что в какой-то другой стране мира рекомендации может быть и работают, но, как показывает жизнь, в Эстонии требуются более жесткие формулировки. "Рекомендации остаются в Эстонии без действенного результата", — считает Меритс.

По его словам, избежать масочного режима можно было бы лишь в разы увеличив эффективность вакцинации.

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