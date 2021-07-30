ОИ-2020 | В Токио определился первый олимпийский чемпион в легкой атлетике

Забег прошел под знаком соперничества бегунов Эфиопии, Кении и Уганды. Угандийцы отправили Стивена Кисса в отрыв, который достигал 60 метров по ходу забега. Таким образом им удалось вымотать своих соперников. Усилиями кенийских бегунов общая группа догнала беглеца, который все же сошел. Однако Барега сумел сохратить силы на финиш, и в красивейшем спринте обошел своих угандийских соперников — Джошуа Чептегеи и Джейкоба Киплимо. Время победителя - 27:43.22.

Барега стал первым на Олимпиаде в Токио чемпионом в легкой атлетике. Уже завтра легкоатлеты разыграют три комплекта наград — у мужчин в метании диска, у женщин на стометровке, а также в смешанной эстафете 4 по 400.

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