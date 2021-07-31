ВИДЕО │ Таллинн стрижет газоны, на которых не растет трава. Для чего?

В этом вопросе есть и важная экологическая составляющая. По словам специалистов, стрижка травы в жаркий период, когда она пожухла и не растет, вредит сохранению видового разнообразия, приводит к уничтожению насекомых и птиц.

Заместитель начальника таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сулг пояснил, что стрижку газонов осуществлял договорной партнер департамента - фирма Tänavapuhastuse AS, которой дали знать, что из-за жары газоны стричь не требуется. Партнер однако решил эту рекомендацию проигнорировать. "Мы потребовали по этому поводу объяснение", - добавил Сулг.

В связи с этим обращает на себя внимание инициатива Тарту. Прошлым летом горуправа сообщила, что в экспериментальном порядке прекратит в некоторых зеленых зонах в парках стрижку травы в целях увеличения видового природного разнообразия.