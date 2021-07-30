Глава МВД в ответ на призыв EKRE к гражданскому неповиновению: это очень безответственно, но под статью не подпадает

"Я рассматриваю всё это с точки зрения моральной этики, — сказал Яани порталу Delfi. — это прямо не подпадает под статью. Но это очень безответственные действия".

Поскольку закон не наказывает подобное поведение Мадисона и Хельме, то им, по словам Яани, нужно посмотреть в зеркало самим себе в глаза. "Разве правильно себя так вести, когда все устали от борьбы с вирусом?", — рассуждает министр.

Если призыв Мадисона и Хельме напрямую, по словам Яани, не противоречит закону, то этого нельзя сказать о действиях людей, которые могут поддаться на призыв политиков игнорировать установленные для борьбы с коронавирусом правила.

"Люди, которые станут игнорировать установленные правительством правила, войдут конкретно в конфликт с законом", — отметил глава МВД.

Яани подчеркнул, что ограничения вводятся для того, чтобы держать общество открытым."Такой призыв, разумеется, ничего полезного не несет", — сказал министр.

Руководитель МВД высказался по поводу призыва политиков EKRE и в социальных сетях.

"Сегодня возникла ситуация, когда часть деятелей призывают игнорировать распоряжения, которые помогают сберечь наше здоровье, обеспечить свободу передвижение и работоспособность медицинской системы. Ну это же ни в какие ворота," — написал министр в Facebook.

Он констатировал, что все мы устали от коронавируса и всего того, что ему сопутствует, но часть людей хочет создать ситуацию, которая бы в итоге повлияла на безопасность всех нас.

"А что дальше? Призовут игнорировать использование ремня безопасности в автомобиле или не сообщать о семейном насилии?" — спрашивает Яани.

"В данный момент это вопрос этики, но если за этим последуют физические действия, которые могут нести угрозу безопасности, то это уже не будет вопрос этики", — считает министр, имея в виду вред, который может нанести здоровью людей данный призыв.