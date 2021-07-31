31.07.2021, 21:20
Кровавое нападение рижского ОМОНа на литовские пограничные посты. Интервью с выжившим пастором(11)
Foto: Jevgeni Kapov
31 июля состоится 30 годовщина событий в Медининкай — в этот день в 1991 году рижский ОМОН напал на литовские пограничные посты в городе Медининкай. Напавшие устроили массовую казнь литовских таможенников, и 8 человек были убиты — получили пулю в затылок. Но одному человеку удалось выжить после такого ранения. Это Томас Щернас, который остался инвалидом, и стал пастором протестанской кальвинистской церкви. Удивительный человек с удивительной судьбой. Читайте интервью Delfi c Томасом Щернасом.