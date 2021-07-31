30 лет назад советский ОМОН расстрелял литовский пограничный пост. Интервью с выжившим

Что Вы помните об этом судьбоносном дне, когда был атакован пограничный пост Медининкай? Что тогда произошло?

Ночью напали с двух сторон. На нападавших была военная форма без опознавательных знаков, они были в спортивной обуви на резиновой подошве, при себе имели оружие, похожее на автоматическую винтовку (7,62-мм самозарядный карабин Симонова) с добавленным глушителем звука, пистолеты. Нападавшие говорили по-русски. Они ворвались в помещение и приказали лечь на пол, одного нашего привели снаружи. Стали стрелять в головы, но в темноте я не понял, что произошло. Звука выстрела не было, только небольшой звук передергивания затвора и удар пули.