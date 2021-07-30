30.07.2021, 14:50
Заявление о выходе из второй пенсионной ступени можно аннулировать еще лишь пару дней(2)
Foto: Anni Õnneleid
С этого года накопление во второй пенсионной ступени стало добровольным и для выхода из нее можно было подать заявление. Если вы подали такое заявление, до конца июля при желании его можно отозвать — осталось всего два дня.
Те эстоноземельцы, которые в начале года подали заявление о выходе из второй пенсионной ступени, могут отозвать его до 31 июля.
При выходе из второй пенсионной ступени снова продолжить в ней накопления можно будет лишь спустя десять лет, то есть начиная с сентября 2031 года. Кроме того, при выводе средств из ступени нужно заплатить 20% налога.
При этом возможность выхода из второй пенсионной ступени никуда не исчезнет — при необходимости всегда можно подать новое ходатайство, а выплаты производятся три раза в год.