Заявление о выходе из второй пенсионной ступени можно аннулировать еще лишь пару дней

Те эстоноземельцы, которые в начале года подали заявление о выходе из второй пенсионной ступени, могут отозвать его до 31 июля.

При выходе из второй пенсионной ступени снова продолжить в ней накопления можно будет лишь спустя десять лет, то есть начиная с сентября 2031 года. Кроме того, при выводе средств из ступени нужно заплатить 20% налога.

При этом возможность выхода из второй пенсионной ступени никуда не исчезнет — при необходимости всегда можно подать новое ходатайство, а выплаты производятся три раза в год.