Государственный центр оборонных инвестиций приобретет полевой госпиталь для 2-й пехотной бригады

”Полевой госпиталь, изготавливаемый эстонским предприятием, обладает очень хорошим качеством и функциональностью и во всех отношениях является конкурентоспособным. Нам очень приятно, что мы можем вести сотрудничество с отечественным производителем в такой важной сфере, как военная медицина. Поскольку с AS Semetron у нас ранее уже имелся хороший опыт сотрудничества, то мы верим в успешную реализацию и этого проекта”, — отметила Кади-Кай Колло, руководитель категории жизнеобеспечения RKIK.

С помощью полевого госпиталя 2-й пехотной бригаде будет предлагаться медицинская поддержка в виде экстренной медицины, первичной хирургии, интенсивной терапии, лечения ожогов и амбулаторного лечения. Аппаратура, соответствующая требованиям современной медицины, и созидательная рабочая атмосфера позволяют оказывать медицинскую помощь на требуемом в Эстонии уровне. Полевой госпиталь обеспечивает медицинскую логистику как самому себе, так другим медицинским подразделениям пехотной бригады, в том числе снабжение стерильным хирургическим материалом и медицинским кислородом, который можно производить на месте. Кроме того, при необходимости подразделение может самостоятельно производить электричество и чистую воду.

Подполковник Лаури Бендер, ответственный за развитие медицинского потенциала Сил обороны, добавил: ”с приобретением полевого госпиталя для 2-й пехотной бригады устраняется один из наиболее серьезных недостатков медицинской службы Сил обороны в обеспечении боеготовности и готовности к стихийным бедствиям. Предыдущая разработка и ввод в эксплуатацию полевого госпиталя для 1-й пехотной бригады заняли около десяти лет и дали медикам Сил обороны неоценимый опыт. Исходя из этого мы желаем теперь разработать для 2‑й пехотной бригады полевой госпиталь с обеспечением на том уровне всего за два года”.