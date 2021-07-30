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30.07.2021, 13:45

Гарантия женского оргазма с помощью самых продаваемых в мире секс-игрушек

 
Unsplash
Вагинальный секс — традиционная часть постельной рутины всех пар. Но все же половина женщин таким способом никогда не достигает мощного оргазма. Поэтому приходится прибегать к дополнительным методам. Каждая женщина вправе и даже обязана испытывать такие же мощные волны оргазма, как мужчины.

Стимуляторы клитора - это самый эффективный способ достижения клиторального оргазма. Особое возбуждение мужчины испытывают при виде кульминации наслаждения женщины. Так как женщины наделены способностью получать во время полового акта несколько оргазмов, не нужно и переживать, что роль мужчины окажется второстепенной. Наоборот — пусть именно мужчина будет тем, кто во время любовной игры или даже во время пенетрации породит на клиторе своей женщины волну наслаждения.

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Посасывающая клитор и стимулирующая точку G вибрирующая секс-игрушка CHISA

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Вибратор для пар Sync Passion

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Посасывающая и облизывающая клитор секс-игрушка No. Seven

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