ПОЛНЫЙ СПИСОК | Продававшиеся в эстонских магазинах товары, которые отозвали из-за канцерогенов

Неделю назада компания Mars Finland отозвала несколько партий отправленного в финские и эстонские магазины мороженого марок Snickers, Twix и Bounty, так как в их состав попал в превышающем европейскую норму количестве этиленоксид, оказывающий канцерогенное действие.

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент сообщает, что следы этиленоксида были выявлены в кунжуте, специях и добавках, которые используются при изготовлении продуктов в малых количествах. Несмотря на то, что в итоговом продукте вещества еще меньше, производители и поставщики начали отзывать продукцию.

Департамент обнародовал полный список продуктов, которые были отозваны из различных эстонских розничных сетей по этой причине. В нем кроме мороженого Mars Wrigley есть также продукция Maxima, Rimi и Coop, например, бекон и продукция Milka.

Потребители могут вернуть отозванный товар в магазин и получить денежный возврат.