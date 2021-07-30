ОИ-2020 | Карл-Мартин Раммо не смог пробиться в медальную гонку в классе "Лазер" и выбывает из соревнований яхтсменов

По итогам соревнований яхтсменов в медальную гонку вышли лучшие 10 участников. Предварительное первое место занял Мэт Вирн из Австралии, в его активе две победы на этапах.

Замкнул десятку финн Каарле Таппер. Обидно, что у финна совсем нет побед на этапах, но за счет более стабильного вступления он смог опередить нашего яхтсмена, который занял в общем зачете 15 место. Россиянин Сергей Комиссаров — на 11 позиции.