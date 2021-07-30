Юри Ратас предложил Тармо Соомере на должность президента. Март Хельме против

Лидеры партий договорились, что обсудят возможную кандидатуру Соомере в своих фракциях, а во вторник снова встретятся и решат, будет ли возможно прийти к консенсусу насчет кандидатуры Соомере или же придется искать другого кандидата.

На встрече были названы и другие имена. Например, соцдемы предложили Марину Кальюранд и нынешнюю главу государства Керсти Кальюлайд.

Однако EKRE придерживается кардинально противоположного мнения. На собрании председателя EKRE Мартина Хельме замещал его отец Март Хельме. Хельме заявил, что EKRE не поддерживает кандидатуру Соомере, так как у них есть свой кандидат — Хенн Пыллуаас.

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что EKRE, по всей видимости, не хочет искать общего кандидата и приходить к консенсусу. Она добавила, что фракция Партии реформ предложит Соомере встретиться в понедельник, но готова также пообщаться и с другими кандидатами, например, с Керсти Кальюлайд.

Партии хотят выбрать президента в конце августа в Рийгикогу.