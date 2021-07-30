Не упустите шанс! Три простых возможности попасть на вакцинацию

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29 июля правительство постановило, что с 9 августа в мероприятиях и занятиях, проходящих в помещении, могут участвовать до 50 человек, а под открытым небом – до 100 человек. Это касается, к примеру, ресторанов, кинотеатров, спортивных клубов. Допустимый предел участников мероприятий и занятий может в дальнейшем превышаться только при условии обеспечения и контроля инфекционной безопасности посетителей.