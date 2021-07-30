Новости Эстонии
30.07.2021, 13:15

Не упустите шанс! Три простых возможности попасть на вакцинацию

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Foto: Argo Ingver
29 июля правительство постановило, что с 9 августа в мероприятиях и занятиях, проходящих в помещении, могут участвовать до 50 человек, а под открытым небом – до 100 человек. Это касается, к примеру, ресторанов, кинотеатров, спортивных клубов. Допустимый предел участников мероприятий и занятий может в дальнейшем превышаться только при условии обеспечения и контроля инфекционной безопасности посетителей.

Это означает, что в мероприятиях и занятиях могут участвовать только люди, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, перенесли COVID-19 или получили отрицательный результат теста на коронавирус.

Самый простой из перечисленных способов — вакцинироваться. Напомним, как быстрее всего это сделать.

  • Позвоните по номеру 1247 — диспетчеры государственной справочной службы забронируют для вас номерок на вакцинацию, а также расскажут о пунктах экспресс-вакцинации без предварительной записи. Кроме того, консультанты справочной службы ответят на самые распространенные вопросы о вакцинации.
  • Забронируйте номерок в электронной регистратуре на сайте www.digilugu.ee — авторизуйтесь с помощью ID-карты, Mobiil-ID или SMART-ID, затем выберите уезд. На экране появятся первые свободные номерки. Если вы желаете привиться в определенный день, то выберите также нужную дату. Забронировать номерок для ребенка младше 18 лет может его родитель или официальный опекун.
  • Можно просто отправиться на место — информация о вакцинации без предварительной записи собрана на сайте https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/. Стоит все же помнить, что ожидание в живой очереди может занимать время. Информацию о пунктах экспресс-вакцинации можно получить также по справочному номеру 1247.


Вакцинация против COVID-19 бесплатна для всех жителей Эстонии, включая людей без медицинской страховки и иностранных граждан, которые проживают, работают или учатся в Эстонии.

Что нужно учитывать до вакцинации?

  • При себе нужно иметь удостоверяющий личность документ.
  • Обязательно отправляйтесь на вакцинацию в назначенное время. Если вы не можете прийти, сообщите об этом как можно скорее: так вы поможете избежать потери вакцины и быстро найти на ваш номерок нового желающего.
  • Информация о прививках вносится в электронную систему на портале для пациентов digilugu. При желании можете взять с собой желтый паспорт иммунизации.


Что нужно учитывать после вакцинации?

  • После прививки нужно будет остаться под наблюдением медработника на 15 минут.
  • После вакцинации могут возникнуть побочные эффекты, они доставляют неудобство, но быстро проходят. Если у вас поднимется температура, нарушится координация или возникнут другие симптомы, постарайтесь отдыхать и не делать резких движений. Обычно это проходит за пару дней. После того, как жар пройдет, организму нужно несколько дней на восстановление перед новыми физическими нагрузками.
  • Если побочные эффекты после вакцинации беспокоят больше обычного или длятся дольше 2–3 дней, свяжитесь с семейным врачом или позвоните по номеру 1220.
  • Вторую дозу вакцины, как правило, вводят в том же пункте вакцинации, что и первую. Дополнительную информацию вы получите после первой прививки — обязательно приходите на вторую в назначенное время и место.


Какие вакцины применяются в Эстонии?

Все используемые в Эстонии вакцины безопасны, эффективны, качественны и защищают также от тяжелого течения заболевания COVID-19, которое вызывают новые, более агрессивные штаммы вируса SARS-CoV-2. Для достижения максимальной защиты крайне важно пройти курс полностью, не отказываясь от второй дозы вакцины.

  • В случае Moderna (под новым названием Spikevax) требуется две дозы вакцины с интервалом в четыре недели.
  • В случае Comirnaty от Pfizer-BioNTech — две дозы вакцины с интервалом в шесть недель.
  • В случае Janssen — одна защитная инъекция.
  • В случае Vaxzevria (AstraZeneca) — две дозы вакцины с интервалом в 12 недель.


Вакцинация переболевших COVID-19

  • Если вы уже перенесли COVID-19, приходите на вакцинацию, когда с момента выздоровления пройдет около 6 месяцев. Вы получите только одну дозу вакцины, и на этом курс вакцинации можно считать оконченным. Даже если после выздоровления от COVID-19 прошло больше 6 месяцев, для получения долгосрочной защиты рекомендуется вакцинироваться только одной дозой. Переболевшим вторая доза не требуется. Кроме того, это может вызвать больше побочных эффектов.
  • Если вы заболеете инфекцией COVID-19 в течение двух недель после первой прививки, то будете считаться переболевшим и вакцинироваться предстоит одной дозой, желательно на 6 месяц после выздоровления.
  • Если вы заболеете инфекцией COVID-19 позже, чем через две недели первой прививки, но до получения второй, то вторая доза не требуется и курс вакцинации можно считать оконченным.
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