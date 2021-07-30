Не упустите шанс! Три простых возможности попасть на вакцинацию(11)
Это означает, что в мероприятиях и занятиях могут участвовать только люди, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, перенесли COVID-19 или получили отрицательный результат теста на коронавирус.
Самый простой из перечисленных способов — вакцинироваться. Напомним, как быстрее всего это сделать.
- Позвоните по номеру 1247 — диспетчеры государственной справочной службы забронируют для вас номерок на вакцинацию, а также расскажут о пунктах экспресс-вакцинации без предварительной записи. Кроме того, консультанты справочной службы ответят на самые распространенные вопросы о вакцинации.
- Забронируйте номерок в электронной регистратуре на сайте www.digilugu.ee — авторизуйтесь с помощью ID-карты, Mobiil-ID или SMART-ID, затем выберите уезд. На экране появятся первые свободные номерки. Если вы желаете привиться в определенный день, то выберите также нужную дату. Забронировать номерок для ребенка младше 18 лет может его родитель или официальный опекун.
- Можно просто отправиться на место — информация о вакцинации без предварительной записи собрана на сайте https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/. Стоит все же помнить, что ожидание в живой очереди может занимать время. Информацию о пунктах экспресс-вакцинации можно получить также по справочному номеру 1247.
Вакцинация против COVID-19 бесплатна для всех жителей Эстонии, включая людей без медицинской страховки и иностранных граждан, которые проживают, работают или учатся в Эстонии.
Что нужно учитывать до вакцинации?
- При себе нужно иметь удостоверяющий личность документ.
- Обязательно отправляйтесь на вакцинацию в назначенное время. Если вы не можете прийти, сообщите об этом как можно скорее: так вы поможете избежать потери вакцины и быстро найти на ваш номерок нового желающего.
- Информация о прививках вносится в электронную систему на портале для пациентов digilugu. При желании можете взять с собой желтый паспорт иммунизации.
Что нужно учитывать после вакцинации?
- После прививки нужно будет остаться под наблюдением медработника на 15 минут.
- После вакцинации могут возникнуть побочные эффекты, они доставляют неудобство, но быстро проходят. Если у вас поднимется температура, нарушится координация или возникнут другие симптомы, постарайтесь отдыхать и не делать резких движений. Обычно это проходит за пару дней. После того, как жар пройдет, организму нужно несколько дней на восстановление перед новыми физическими нагрузками.
- Если побочные эффекты после вакцинации беспокоят больше обычного или длятся дольше 2–3 дней, свяжитесь с семейным врачом или позвоните по номеру 1220.
- Вторую дозу вакцины, как правило, вводят в том же пункте вакцинации, что и первую. Дополнительную информацию вы получите после первой прививки — обязательно приходите на вторую в назначенное время и место.
Какие вакцины применяются в Эстонии?
Все используемые в Эстонии вакцины безопасны, эффективны, качественны и защищают также от тяжелого течения заболевания COVID-19, которое вызывают новые, более агрессивные штаммы вируса SARS-CoV-2. Для достижения максимальной защиты крайне важно пройти курс полностью, не отказываясь от второй дозы вакцины.
- В случае Moderna (под новым названием Spikevax) требуется две дозы вакцины с интервалом в четыре недели.
- В случае Comirnaty от Pfizer-BioNTech — две дозы вакцины с интервалом в шесть недель.
- В случае Janssen — одна защитная инъекция.
- В случае Vaxzevria (AstraZeneca) — две дозы вакцины с интервалом в 12 недель.
Вакцинация переболевших COVID-19
- Если вы уже перенесли COVID-19, приходите на вакцинацию, когда с момента выздоровления пройдет около 6 месяцев. Вы получите только одну дозу вакцины, и на этом курс вакцинации можно считать оконченным. Даже если после выздоровления от COVID-19 прошло больше 6 месяцев, для получения долгосрочной защиты рекомендуется вакцинироваться только одной дозой. Переболевшим вторая доза не требуется. Кроме того, это может вызвать больше побочных эффектов.
- Если вы заболеете инфекцией COVID-19 в течение двух недель после первой прививки, то будете считаться переболевшим и вакцинироваться предстоит одной дозой, желательно на 6 месяц после выздоровления.
- Если вы заболеете инфекцией COVID-19 позже, чем через две недели первой прививки, но до получения второй, то вторая доза не требуется и курс вакцинации можно считать оконченным.