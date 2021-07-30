Использованная посуда с Фестиваля пирожков в Ласнамяэ обретет новую жизнь в виде компоста в парке Паэ

”Фестиваль пирожков в Ласнамяэ — это популярное мероприятие для всей семьи, и естественно мы должны считаться и с его влиянием на окружающую среду. Мы сотрудничаем с предприятием Mixpack OÜ, которое позаботится о том, чтобы собранная в ходе фестиваля использованная биоразлагаемая посуда вернулась в парк Паэ в виде компоста, который послужит удобрением для здешних цветов и кустарников”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На Фестивале пирожков в Ласнамяэ свою выпечку предложит почти 30 предприятий и частных торговцев. Наряду с пирожками и другой выпечкой гостей ждет живая музыка и экскурсия. Также пройдет театральное представление для детей, и в парке будет работать аниматор.

Также в ходе Фестиваля пирожков можно будет сделать прививку от COVID-19 в вакцинационном автобусе медицинского центра Qvalitas. Предварительная регистрация для этого не требуется. Воскресную вакцинацию в парке Паэ поддержит Selver, и первые 500 человек, получивших вакцину, получат подарочную карту от Selver на сумму в 5 евро.

Фестиваль пирожков пройдет 1 августа в 11-16 часов в парке Паэ. Это мероприятие для всей семьи, где запрещена продажа и употребление алкоголя.