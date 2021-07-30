30.07.2021, 11:51
КАРТА | В связи с проведением строительных работ на Нымме теэ временно изменится маршрут автобусов 17 и 17А(1)
Kaart
В связи с проведением строительных работ на Нымме теэ в период с 9 августа по 5 сентября автобусы № 17 и 17А будут направлены в объезд — на отрезке маршрута между остановками ”Ретке теэ” и ”Нымме теэ” автобусы будут следовать по Таммсааре теэ, Сыпрузе пст и Линну теэ.
При движении в направлении автобусного вокзала и улицы Юхкентали временно не будет остановки ”Тюве” на Нымме теэ, однако автобусы будут совершать дополнительную остановку ”Ретке теэ” на Таммсааре теэ, ”Сийли” на Сыпрузе пст и ”Вилья” на Линну теэ.
При движении в направлении Сютисте теэ не будет остановок ”Нымме теэ” и ”Тюве” на Нымме теэ, однако вместо них автобусы сделают остановки ”Нымме теэ” на Линну теэ, а также ”Линну теэ” и ”Сийли” на Сыпрузе пст.