ОИ-2020 | Почти сенсация — россиянка Осипова последним выстрелом упустила победу в стрельбе из лука

Поначалу ничто не предвещало сложности для кореянки Сан Ан. После второго сета она захватила лидерство в финальном матче с россиянкой Еленой Осиповой. Однако представительница России сумела собраться, выдать сери точнейших выстрелов, и заставила дрогнуть южнокорейскую соперницу.

В итоге — ничья после пяти сетов, причем не только по очкам за сеты (5:5), но и в целом — 141:141. Все решил тай-брейк, на котором Елена пустила стрелу в "восьмерку", а Сан Ан "на заказ" поразила "десятку".