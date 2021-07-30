30.07.2021, 11:06
ОИ-2020 | Почти сенсация — россиянка Осипова последним выстрелом упустила победу в стрельбе из лука(11)
Фото: Scanpix
Миф о непобедимости южнокорейских стрелков разрушен — только тай-брейк с одиночным выстрелом смог определить победительницу в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио.
Поначалу ничто не предвещало сложности для кореянки Сан Ан. После второго сета она захватила лидерство в финальном матче с россиянкой Еленой Осиповой. Однако представительница России сумела собраться, выдать сери точнейших выстрелов, и заставила дрогнуть южнокорейскую соперницу.
В итоге — ничья после пяти сетов, причем не только по очкам за сеты (5:5), но и в целом — 141:141. Все решил тай-брейк, на котором Елена пустила стрелу в "восьмерку", а Сан Ан "на заказ" поразила "десятку".
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