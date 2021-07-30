Близкие погибших и прокурор обжаловали решение суда. Они требуют для лихулаского стрелка более строгого наказания

Представитель Таллиннского окружного суда Аннели Вилу сообщила Delfi, что прокурор Гарди Андерсон в своей апелляции ходатайствует о частичной отмене постановления Пярнуского уездного суда в отношении наказания Микку Таррасте. Прокурор считает, что Таррасте заслуживает пожизненного наказания.

В апелляции все пострадавшие и представитель одного пострадавшего, присяжный адвокат Антс Ныммик, требуют ужесточения наказания.

Аннели Вилу сообщила, что апелляции поступили в суд в конце июня и на сегодняшний день суд еще не принял решение и не назначил сроки.

Предъявленное Таррасте обвинение полностью нашло подтверждение в суде. Отмечается, что пожизненное наказание, о котором ходатайствовала прокуратура, назначается лишь в случае, если человек совершил убийство повторно. Также свою роль сыграло и раскаяние Таррасте.

20 мая Пярнуский уездный суд приговорил лихулаского стрелка Микка Таррасте к 20 годам заключения. В качестве дополнительного наказания суд лишил его права на ношение оружия и боеприпасов на пять лет. Кроме того, были удовлетворены все гражданские иски на более чем 400 000 евро.

Арестованные транспортные средства, недвижимость в деревне Тууди и наличные до исполнения требований по гражданскому иску останутся под арестом. Конфискации подлежит также сотня патронов.

Стрельба в Лихула



Согласно обвинению, вечером 6 июня 32-летний Микк Таррасте в состоянии алкогольного опьянения вез в своем легковом автомобиле огнестрельное оружие, нарушая закон об оружии, и устроил аварию на автозаправке недалеко от Лихула. Затем он скрылся с места происшествия и с целью сокрытия совершенных нарушений выстрелил в последовавшего за ним мотоциклиста и два легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось девять человек. В результате мотоциклист скончался, остальные люди не пострадали.