За сутки в Эстонии прибавилось 197 случаев заражения коронавирусом

Из новых зараженных 158 человек, или 80,2%, не были вакцинированы. Курс вакцинации шести зараженных не завершен.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 76 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 64 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 29, в Пярнумаа — 23, в Вильяндимаа — 13, в Ида-Вирумаа — восемь и в Рапламаа — семь новых случаев заражения. В Вырумаа и на Сааремаа прибавилось по пять, в Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа — по четыре, в Йыгевамаа, Ляэнемаа и Пылвамаа — по три, в Валгамаа — один новый положительный результат теста. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В 13 случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 118 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 3,5%.

За сутки открыли шесть новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 39 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 57 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 19 человек (48%). Из находящихся на стационарном лечении пациентов два человека, или 5,1%, полностью вакцинированы.

За сутки ввели 5 232 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 633 849 людям, курс вакцинации завершен у 558 566 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 57%.

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