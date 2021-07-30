Американец и британец после поражения обвинили Россию в допинговой системе

”Осознаю, что, возможно, соревнуюсь в заплыве, который не чистый. Решение о допуске (россиян) меня разочаровывает”, — цитирует Мерфи ”Р-Спорт”.

”Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается”, — сказал Гринбанк, который стал бронзовым призером.

Сам Евгений Рылов написал в своем Инстаграме, что случилось недопонимание, и сейчас вопрос улажен:

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