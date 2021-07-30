30.07.2021, 09:57
Американец и британец после поражения обвинили Россию в допинговой системе(30)
Фото: Scanpix, ANTON VAGANOV
Американский пловец Райан Мерфи и представитель Великобритании Люк Гринбанк высказались о победе Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде-2020 в Токио.
”Осознаю, что, возможно, соревнуюсь в заплыве, который не чистый. Решение о допуске (россиян) меня разочаровывает”, — цитирует Мерфи ”Р-Спорт”.
”Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается”, — сказал Гринбанк, который стал бронзовым призером.
Сам Евгений Рылов написал в своем Инстаграме, что случилось недопонимание, и сейчас вопрос улажен:
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