Будет ли ревакцинация от COVID-19? У правительства есть четыре сценария

Минсоцдел представил четыре сценария, которые могут быть воплощены в конце этого года или же уже в следующем. С большой долей вероятности будет реализовано несколько сценариев одновременно.

Сценарий №1

Всем вакцинированным в 2021 году необходимо ввести первую дозу спустя почти 12 месяцев после окончания вакцинации. Вакцинацией будут заниматься центры семейных врачей, больницы, частные медучреждения, при необходимости будут созданы временные вакцинационные центры.

Сценарий №2

В дополнительной дозе нуждается ограниченная группа людей в зависимости от сохранения иммунитета. В таком случае есть две возможности: дополнительную дозу получат все люди старше 70 лет или же старше 60 лет. Вакцинацией будут заниматься центры семейных врачей и больницы.

Сценарий №3

В ревакцинации нуждаются люди с более низким иммунным ответом в связи с болезнью. Вакцинацией будут заниматься лечащие основную болезнь медучреждения и центры семейных врачей. Таких людей насчитывается всего около 97 000.

Сценарий №4

Все вакцинированные нуждаются в ревакцинации. Сценарий реализуется, если одна из используемых в Эстонии вакцин от COVID-19 не будет давать необходимую защиту в случае широкого распространения нового опасного штамма. Число нуждающихся в ревакцинации и организация вакцинации зависят от числа людей, вакцинированных конкретной вакциной, и времени вакцинации.

До цели еще далеко

На сегодняшний день в Эстонии вакцинированы 630 435 человек, из которых 74 277 получили только одну дозу, а 556 158 прошли полный курс вакцинации.

В установленных целях указано, что в Эстонии к 22 сентября должны быть вакцинированы как минимум одной дозой 70% совершеннолетнего населения, что предполагает прирост минимум по 20 000 человек в неделю.

Сейчас минимум одной дозой вакцинированы лишь 56,65% совершеннолетнего населения Эстонии.