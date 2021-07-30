"Спутник" не долетел. Контракты на поставку российской вакцины срываются по всему миру

Демарш гватемальской чиновницы помог не сильно. После заявления министра Россия направила в Гватемалу 200 тысяч доз вакцины, вскоре пришла еще одна такая же партия. Посол России в Гватемале заявил, что сделает все возможное для того, чтобы найти решение проблемы.

Первой накопившееся отчаяние из-за отсутствия вакцины выразила Гватемала. В конце июня Амелия Флорес, министр здравоохранения этой латиноамериканской страны, попросила Москву вернуть аванс в 79 млн долларов, выплаченный в апреле за поставку 16 миллионов доз "Спутника". По данным правительства страны, к концу июня поставлено было всего 150 тысяч доз.

Это очередная иллюстрация того, как соглашения о поставках "Спутника", о которых сообщал спонсор вакцины — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — срываются в разных странах и на разных континентах. Боливия — лишь одна страна, откуда сообщают о явном отставании в исполнении контрактов. Как и несколько других стран, на фоне явного недостатка вторых доз "Спутника" она задумывается над тем, чтобы сочетать российский препарат с другими вакцинами.

Как и с другими странами, в присылаемых партиях были в основном первые дозы вакцины, что ставит боливийские власти в сложную ситуацию — завершать иммунизацию для тех, кому достался "Спутник", нечем. Власти и так уже дважды увеличивали предельно допустимый срок для введения второго компонента.

По соглашению, заключенному в конце 2020 года, Боливия должна была получить из России 5,2 миллиона доз "Спутника" к концу мая. К концу июля доставили меньше четверти этого объема. К 30 июня получено было только 745 тысяч доз. В двадцатых числах июля доставили еще 525 тысяч, затем было сообщено, что прибытие новой партии в 200 тысяч доз задерживается.

Прививать их должны были на медицинском факультете университета UMSA, который попал в зону этой народной блокады. Но прививать недовольных боливийцев нечем. Правительство Боливии сообщило, что вакцины из России не хватает.

В понедельник в двух районах столицы Боливии, Ла-Паса, собрались группы недовольных жителей. Они заблокировали въезд в кварталы районов Мирафлорес и Ирпави, требуя, чтобы власти обеспечили им вакцинацию вторым компонентом "Спутника V".

РФПИ не теряет оптимизма в том, что касается поставок российского препарата. 28 июля фонд заявил, что задержки с поставками вакцин наблюдаются у всех изготовителей, а у "Спутника"- огромная популярность в мире. О том, что отставания от поставок начались много месяцев назад, не говорится. Заявление президента Гватемалы РФПИ комментирует по-своему: "Существующий контракт не был отменен, а просто перестроен на новый график поставок". Фонд обещает нарастить поставки вакцин в Гватемалу в августе.

Эта лента продолжает наполняться позитивными сообщениями об очередных подписанных соглашениях и регистрации российской вакцины во все новых государствах мира (69-й из одобривших "Спутник" стран стала Чили).

Би-би-си попросила РФПИ прокомментировать данные об исполнении контрактов по поставкам "Спутника" в нескольких странах мира. Просьба об интервью с представителями Фонда на момент публикации остается без ответа, основным выразителем позиции РФПИ остается твиттер "Спутника".

Первые проблемы с производством необходимых объемов "Спутника" обозначились еще зимой, однако даже в марте 2021 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что у России есть возможность обеспечить вакциной в этом году 700 миллионов человек за пределами России. Но к середине июля многие страны, сделавшие ставку на российский препарат, получили считанные проценты от контрактных объемов.

Почти семь десятков соглашений о регистрации "Спутника" в странах от Анголы до Эквадора и многомиллионные (в дозах и суммах) контракты на его поставки вызывали разговоры о "вакцинной дипломатии" России — впервые за многие годы торговое сотрудничество продвигалось таким широким фронтом и не за счет продажи оружия.

Первоначальное соглашение позволило бы властям вакцинировать "Спутником" почти половину населения 18-миллионной страны. Теперь же, как заявил Джиамматеи, деньги будут направлены на то, чтобы закупить вакцины других производителей.

Решение пока нашлось только финансовое. 27 июля президент Гватемалы Алехандро Джиамматеи заявил, что его страна отказывается от соглашения по поставке половины доз "Спутника" — 8 миллионов из 16 миллионов. Аванс останется у России, но больше денег Гватемала перечислять не будет.

Среди последних записей — упоминания о начавшихся испытаниях комбинации "Спутника" с другими вакцинами. РФПИ приветствует эти исследования. "Мы всегда говорили, что вакцинные "коктейли" — дело будущего. Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш препарат в комбинациях против мутаций ковида", — гласит один из постов.

Твит-лента "Спутника" не упоминает о том, что исследования эти зачастую вынужденные и могут быть обусловлены именно задержками в поставках российского препарата. К комбинированию вакцин, судя по всему, постарается прибегнуть Аргентина. Эта страна — крупнейший партнер России в том, что касается использования "Спутника". Но, судя по всему, и она отчаялась получить от РФПИ второй компонент прививки в количестве, достаточном для завершения иммунизации миллионов своих граждан.

Министр здравоохранения Аргентина Карла Визотти 23 июня в ответ на вопрос о том, связаны ли испытания с недостатком "Спутника", поясняла, что они связаны не только со сложностями доступа к вакцине, но и для того, чтобы упростить процесс вакцинации.

В ожидании второй дозы





Аргентина — и самый первый, и самый масштабный заказчик российской вакцины за рубежом, Россия отправила туда около 11 миллионов доз "Спутника". Вакцинировать аргентинцев "Спутником" начали в середине января — и очень долго темпы этой иммунизации опережали применение вакцины в самой России. Именно статистика аргентинской вакцинации дала первые независимые от российских исследований данные об эффективности и побочных эффектах "Спутника".

Но отставание от графика поставок (аргентинские власти сообщали о том, что 10 миллионов доз будут поставлены еще до конца февраля) стало очевидным довольно быстро. В итоге к середине июля оба компонента вакцины получили всего 2,5 миллиона человек, а первый — 6,8 миллиона. При этом более чем у миллиона аргентинцев истек срок в три месяца, первоначально определявшийся как предельный разрыв между введением двух компонентов.