30.07.2021, 09:43
ОИ-2020 | Прапорщик Росгвардии — двукратная чемпионка Олимпиады(3)
Фото: Scanpix
День повторов на Олимпийских играх в Токио. Сначала Евгений Рылов завоевал свою вторую золотую медаль, а теперь и Виталина Бацарашкина — в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 25 м.
Мы уже подробно писали, как в один из первых дней Олимпиады прапорщик Росгвардии Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м. И вот — новая медаль.
Дистанция до мишени увеличилась, результат — не изменился. Для определения победительницы потребовался дополнительный раунд, так как основные закончились вничью — 38:38. А в овертайме верх над кореянкой взяла российский стрелок — 4:1.
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