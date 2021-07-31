Почему я хочу, чтобы Эстония была похожа на свою фехтовальную команду

Во вторник мы смотрели финал олимпийского командного турнира шпажисток в своей редакции. У нас большой оупен-офис, на стенах висят телевизоры, но вышло так, что в RusDelfi трансляция запаздывала секунд на 20-30, нам пришлось переместиться к экрану наших эстонских коллег, где уже и так было тесновато. Кому-то приходилось стоять, а я вел онлайн-трансляцию, поставив компьютер на невысокий шкаф — не очень удобно, но оно того стоило.

Так мы и смотрели этот финал, человек 15, болея и переживая. Кто-то вскрикивал, когда кореянки набирали очередное очко, как будто укол предназначался лично ему, кто-то аплодировал удачному действию эстонских спортсменок, кто-то возмущался действиями судей и поражал коллег знанием тонкостей правил — вот уж не знал, что у нас в редакции есть специалисты по шпаге. В общем, мы болели. Болели, как могли.

А потом была победа, мы откупорили шампанское и все вместе подняли бокалы за первое в этом десятилетии эстонское олимпийское золото. Ура!

Это было действительно круто. Особенно для человека, который приехал в Эстонию из страны, где так могут переживать, кажется, только за футбол, но ничего не могут в нем выиграть, а о фехтовании должны были узнать из фильма ”На острие” со Светланой Ходченковой в главной роли. Но, увы, его премьера оказалась скомканной из-за пандемии.