Eesti Energia завершила полугодие с рекордным оборотом и прибылью в 16,5 млн евро(2)
Оборот за первое полугодие увеличился на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, достигнув уровня в 538,4 миллиона евро. Показатель прибыли до вычета затрат и амортизации EBITDA увеличился на 8 процентов, достигнув 113,2 миллионов евро.
Оборот во втором квартале увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43 процента, достигнув 241,1 миллиона евро, а EBITDA снизилась на четверть до 40,8 миллиона евро. Если год назад предприятие завершило период с апреля по июнь с прибылью в 7 миллионов евро за счет разовой сделки, то во втором квартале этого года чистый убыток составил 10 миллионов евро.
По словам члена правления и финансового директора Eesti Energia Андри Авила, ситуация на энергетических рынках кардинально отличается от прошлогодней. Высокий уровень рыночных цен благоприятствовал основному бизнесу концерну без учета влияния операций с производными финансовыми инструментами, поскольку выручка от продаж по всем направлениям бизнеса значительно выросла.
Eesti Energia защищает себя от резких колебаний рыночных цен путем хеджирования сделок для обеспечения стабильности бизнеса.
”Мы ежемесячно переоцениваем будущую стоимость деривативов в соответствии с правилами бухгалтерского учета, хотя фактическое влияние станет очевидным позже, когда эти операции будут реализованы. Отрицательная стоимость сделок с деривативами, возникшая из-за колебаний рыночных цен, существенно повлияла на результаты Eesti Energia за второй квартал”, — прокомментировал Авила.
Средняя рыночная цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии увеличивалась за год почти вдвое, достигнув 55 евро за МВтч, в других ценовых зонах биржи Nord Pool рост цен был еще быстрее. В условиях экономического роста увеличилось потребление, из-за погодных условий на рынок поступало меньше ветряной электроэнергии, а малое количество осадков привело к сокращению производства гидроэлектроэнергии в странах Северной Европы. В регулируемом производстве это было скомпенсировано более высокими ценами на топливо и выбросы CO2, что отражается в более высоких рыночных ценах на электроэнергию.
Во втором квартале Eesti Energia произвел 904 ГВтч электроэнергии, что на 45 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Доля возобновляемой электроэнергии в общем объеме производства составила 42 процента или 378 ГВтч. Количество произведенной возобновляемой электроэнергии увеличилось за год на треть.
В связи с увеличением потребления электроэнергии объем продаж сетевых услуг, увеличившийся на 7 процентов в годовом исчислении, увеличил выручку от доставки электроэнергии на 5 процентов до уровня в 52 миллиона евро.
Нефтяной рынок достиг уровня цен, который был до пандемии Covid-19. Это поддержало производство жидких топлив, которое увеличилось за год на 13 процентов до 97 000 тонн.
Инвестиции концерна почти удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 54 миллионов евро. Увеличение связано с первыми выплатами за новую ветряную электростанцию, которая будет построена в Литве (Šilale II, 43 МВт), новый завод жидких топлив и с увеличением инвестиций, направленных на повышение надежности электросети.