Eesti Energia завершила полугодие с рекордным оборотом и прибылью в 16,5 млн евро

Оборот за первое полугодие увеличился на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, достигнув уровня в 538,4 миллиона евро. Показатель прибыли до вычета затрат и амортизации EBITDA увеличился на 8 процентов, достигнув 113,2 миллионов евро.

Оборот во втором квартале увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43 процента, достигнув 241,1 миллиона евро, а EBITDA снизилась на четверть до 40,8 миллиона евро. Если год назад предприятие завершило период с апреля по июнь с прибылью в 7 миллионов евро за счет разовой сделки, то во втором квартале этого года чистый убыток составил 10 миллионов евро.

По словам члена правления и финансового директора Eesti Energia Андри Авила, ситуация на энергетических рынках кардинально отличается от прошлогодней. Высокий уровень рыночных цен благоприятствовал основному бизнесу концерну без учета влияния операций с производными финансовыми инструментами, поскольку выручка от продаж по всем направлениям бизнеса значительно выросла.

Eesti Energia защищает себя от резких колебаний рыночных цен путем хеджирования сделок для обеспечения стабильности бизнеса.

”Мы ежемесячно переоцениваем будущую стоимость деривативов в соответствии с правилами бухгалтерского учета, хотя фактическое влияние станет очевидным позже, когда эти операции будут реализованы. Отрицательная стоимость сделок с деривативами, возникшая из-за колебаний рыночных цен, существенно повлияла на результаты Eesti Energia за второй квартал”, — прокомментировал Авила.