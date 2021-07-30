ОИ-2020 | "Русский котик" Евгений Рылов — снова олимпийский чемпион!

Вслед за дистанцией 100 м на спине Евгений победил и на своей коронной — 200 м на спине. 1:53:47 — это новый олимпийский рекорд. Вторым приплыл Райан Мерфи из США — 1:54:15, третьим стал великобританец Люк Гринбэнк.