30.07.2021, 06:24
ОИ-2020 | "Русский котик" Евгений Рылов — снова олимпийский чемпион!
Фото: Scanpix
Евгений Рылов, попавший в скандал вместе со своей маской-котиком, стал двукратным олимпийским чемпионом Токио. На этот раз организаторы не запретили ему быть на награждении в своей знаменитой маске.
Вслед за дистанцией 100 м на спине Евгений победил и на своей коронной — 200 м на спине. 1:53:47 — это новый олимпийский рекорд. Вторым приплыл Райан Мерфи из США — 1:54:15, третьим стал великобританец Люк Гринбэнк.
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